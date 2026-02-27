盗んだトラックを無免許で運転し、ひき逃げした疑いで、アメリカ国籍の男が逮捕されました。警視庁によりますと、モリナーリ・アーサー・パーカー容疑者は今月14日、盗んだトラックを無免許で運転したうえ、東京・江戸川区の路上で男性をひき逃げして全治2週間のけがをさせた疑いが持たれています。モリナーリ容疑者は「幻覚を見ていた」「この事故を現実だと思っていない」などと容疑を否認しているということですが、同じ日に他