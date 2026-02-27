オリックスは27日、河内康介投手（20）が神戸市内の病院で右膝前十字靱帯損傷再建術を受けたことを発表した。今後は数日間の入院の後、早期の競技復帰に向けリハビリを行っていく。同投手は春季宮崎キャンプ第3クール2日目の11日、守備練習中に右膝を負傷。帰阪して医師の診断を受けていた。