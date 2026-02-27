27日のボートレース鳴門G1「第2回スピードクイーンメモリアル」4日目3Rで、清水沙樹（39＝千葉）と守屋美穂（37＝岡山）がフライング返還欠場。賞典除外となり発売額1億1071万700円の約72％に当たる8003万6100円が返還された。清水が非常識のフライングで35日間の休みに、守屋は30日間のフライング休みで、ともにG2レディースオールスター（5月5〜10日・まるがめ）は出場できなくなった。