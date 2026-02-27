【ワシントン＝中根圭一】ＳＮＳのインスタグラムを運営する米メタは２６日、１０歳代の利用者が自殺や自傷行為に関する検索を繰り返した場合、保護者に通知する新たな機能を設けると発表した。米国では若者のＳＮＳ依存を巡り、企業側の責任を問う訴訟が行われており、メタが対策の一環として打ち出したものだ。新機能は来週から米国、英国、オーストラリア、カナダで運用を始める。１３〜１７歳向けに利用を制限した「ティ