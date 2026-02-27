占い師としても知られる作家のMIYAMUさんが27日までにX（旧ツイッター）を更新。結婚したことを報告した。MIYAMUさんは「いつも温かく見守ってくださっている皆様へ。私事で恐縮ですが、入籍し、結婚生活を送っておりましたことをご報告いたします」と伝え、「日々の生活を営む中で、新しく触れる感情や自分の中に芽生える言葉の変化を大切に感じています。誰かと共に生きるという経験は、私の表現にも新しい奥行きを与えてくれて