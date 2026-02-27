鈴木亜美と後藤真希が、6月28日を皮切りに開催する過去最大規模のトークショーツアー＜鈴木と後藤のふたり旅 2026 〜LIVE SHOW〜＞のスケジュールを解禁した。2024年に初開催し、2025年6月には東名阪での開催を成功させたトークショーツアー＜鈴木と後藤のふたり旅＞。3度目の開催となる2026年は、＜鈴⽊と後藤のふたり旅 2026 〜LIVE SHOW〜＞と題し、ライブメインの内容にパワーアップしているとのこと。◆◆