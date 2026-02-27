ミュージカル『アナスタシア』が、2028年4〜5月に東京、5〜6月に大阪にて上演されることが決定した。【写真】ミュージカル『アナスタシア』メインビジュアル本作は、第70回アカデミー賞で歌曲賞・作曲賞にノミネートされたアニメ映画『アナスタシア』に着想を得て制作されたミュージカル。1918年、帝政ロシア最後の皇帝ニコライ2世をはじめ一族が殺害されたというニュースが広がる中、皇女アナスタシアだけは生き延びていると