バーチャルタレント・Kizuna AIが、「Kizuna AI New Update」を発表した。今回のアップデートでは、新曲「KAMACHO」リリースおよびMVの公開、さらに3Dのニュービジュアルが公開された。3Dニュービジュアルは、初期モデルの衣装デザインを踏襲しながら、「可愛さ」と「新しさ」が共存するビジュアルにアップデートされているという。デザインは、さいとうなおきが務めた。2026年初の楽曲「KAMACHO」は、Kizuna AI（キズナアイ）の“