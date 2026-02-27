フジテレビ系「めざましテレビ」ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が27日、フジテレビ系の情報番組「めざましテレビ」に生出演した。木原が三浦との“ケンカ対処法”を明かした。番組の質問コーナーで、ケンカや言い争いについて聞かれると三浦は「あります。本当にちっちゃな、『これゴミ捨てといてよ』みたいな」と回答。木原も「どっちが練習用の