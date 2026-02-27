スーパーボウルのハーフタイムショーで注目を集めたプエルトリコ出身のスーパースター、バッド・バニー。3月に東京で開催されるSpotify主催「Billions Club Live」でヘッドライナーを務め、自身初となるアジア公演を行うことが発表されているが、新たに映画初主演のニュースも飛び込んできた。【動画】バッド・バニーが冒頭に登場『ブレット・トレイン』本編映像「Billions Club Live」は、Spotifyで10億回超の再生記録を持つ