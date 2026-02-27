オリックスは育成の河内康介投手が神戸市内の病院で、右膝前十字靱帯（じんたい）再建術を受けたことを発表した。今季中の復帰は微妙とみられる。河内は１１日の守備練習中に右膝を負傷。１７日に宮崎キャンプを離脱していた。聖カタリナ学園（愛媛）から２３年のドラフト２位で入団。２４年８月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、支配下再登録へ２５年１０月のフェニックス・リーグで実戦復帰も果たしていた。支配下登録を目指