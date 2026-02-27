KID PHENOMENONが、4月1日にリリースする7thシングル「Mirror」の収録内容を公開した。あわせて、アートワーク、コンセプトフォトが公開された。「Mirror」は、リアルなZ世代の矛盾を抱えた想いを歌詞に投影し、飲み込んできた感情や、口にしなくなった本音を飾らぬ形でメロティアスに仕上げた新たなナンバーになっているという。初回生産限定盤通常盤夫松 健介遠藤 翼空岡尾 琥珀佐藤 峻乃介川口 蒼真山本 光汰鈴木 瑠偉さらに、