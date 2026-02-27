◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝２月２７日、栗東トレセンセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、２６日に追い切ったダメージもなく、翌日のこの日もダートコースに入って元気に乗り運動を消化した。見守った橋口調教師は「順調ですよ。昨日の追い切りも良かったですよね。見た目に少し余裕はあるけど、輸送でちょうど良くなりそう」と満足げな表情