超新星（SUPERNOVA）が、約1年半ぶりとなるミニアルバム『Ichigo Ichie』を5月20日に発売することを発表した。アルバムタイトルには、ファンはもちろん家族、友人、大切な人々との一つ一つの出会いに感謝し、あの日交わした約束や、ともに流した涙、出会えた奇跡を一生の宝物にするという気持ちが込められているという。商品形態は「初回限定盤」と「通常盤」、「メンバーソロジャケット限定盤」5種の計7形態に、ECサイト限定の豪