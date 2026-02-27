ふみのが、2ndデジタルシングル「ホットライン」を2026年3月13日にリリースすることを発表した。本楽曲は、自身で作詞・作曲を行なった楽曲で、アコースティックギターのシンプルなアレンジから始まり、ふみのの声がダイレクトに伝わる構成に仕上がったという。今作では、ふみの自身によるアコースティックギターとハーモニカのレコーディングも行なっており、ふみのの学生時代からの親友に向けた想いを綴った歌詞は等身大のメッセ