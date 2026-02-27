ＴＲＦのＤＪＫＯＯが自身のＳＮＳを更新。デビュー当時の写真をアップして話題になっている。自身のインスタグラムに「２月２５日ＴＲＦデビュー３３周年を迎えました！！皆さんありがとうございます！！」と感謝の言葉をつづると、「全国各地のイベントやＣＬＵＢでＤＪをやらせてもらってますが３３年経った今でもＴＲＦの曲で盛り上がって踊ってくれること本当に嬉しく感謝しかありません！！小室さん最高の楽曲