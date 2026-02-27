卒業式などで人気のスイートピーの出荷が、三重県御浜町で最盛期を迎えています。 【写真を見る】花言葉は｢旅立ち｣ 卒業シーズンに向けスイートピーが出荷最盛期 鮮やかな色合いで門出を祝う 三重･御浜町 あたり一面に並ぶスイートピー。花言葉は「門出」や「旅立ち」で、その姿が飛び立つ蝶にも似ていることから、イメージされたと言われています。 卒業シーズンに向け