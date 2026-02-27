眉村ちあきの新曲「全くただ、私なだけ」が、3月5日よりテレビ東京系列にて放送開始の木ドラ24『旅と僕と猫』の主題歌に決定した。木ドラ24『旅と僕と猫』は、中川大輔演じるトラベルライターの猫神守が、猫と話せる不思議な力を使い、各地の猫たちに美味しい食べ物や名所を取材しながらカメラを片手に全国を旅する一風変わった旅ドラマ。3月5日深夜24時30分から4週にわたり放送される予定だ。主題歌を務める眉村ちあきは、アルバ