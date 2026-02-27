米国人富豪で性犯罪者のジェフリー・エプスタイン氏（2019年に獄中で死亡）との交流が明らかになった世界経済フォーラム（WEF、ダボス会議）のボルゲ・ブレンデ総裁が辞任した。ロイター通信によると、ブレンデ総裁は26日（現地時間）に声明を発表し、「熟慮の末、WEFの総裁兼CEO（最高経営責任者）の職を辞することを決定した」とし、「8年半、この場所で過ごした時間は非常に意義深いものだった」と述べた。ノルウェー外相出身の