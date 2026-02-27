27日朝の県内は暖かい空気に覆われ3月下旬から5月中旬並みとなりました。下伊那郡天龍村ではカンザクラが咲き始めました。ピンク色の可憐な花が咲いたカンザクラ。下伊那郡天龍村にあるJR伊那小沢駅ではおよそ5本の木が植えられ春の訪れを告げるシンボルとして多くの人に愛されています。27日朝は村の職員が訪れ開花の状況などを確認していました。現在、三分咲きで今年は去年より2日早い今月19日に開花が宣言されました。天龍村職