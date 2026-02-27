グラビアアイドルとして活躍する篠崎愛さんが自身のインスタグラムを更新。34歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【篠崎愛】34歳の誕生日を報告「ほんとに1年あっという間…！毎年どんどん早くなってる気がする」篠崎さんは「34th Birthday」と記した画像を添えて、「本日34歳になりました」と投稿。 続けて「ほんとに1年あっという間…！毎年どんどん早くなってる気がする」と、心境を明かしました。