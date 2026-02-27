純烈の後上翔太とタレント・俳優の横山由依夫妻が、3月1日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）に出演する。【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も出会いは2023年、明治座の純烈座長公演でのこと。以前から大型の歌番組で共演することはあったものの、すれ違う程度だった。純烈に対し「素敵なおじさんグループ」とい