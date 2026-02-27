音中道路が開通国土交通省北海道開発局旭川開発建設部は2026年2月26日、建設を進めてきた国道40号バイパスの「音中道路」が、3月22日（日）16時に開通すると発表しました。【ここは効果大！】「音中道路」の開通ルートを見る（地図）音中道路は、音威子府（おといねっぷ）村と中川町を結ぶ延長19.0kmの自動車専用道路です。道央道から続く形で稚内を目指す北海道縦貫道の一部を構成します。1993年に事業化。道路は幅員13.5m