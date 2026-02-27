【インパルス板倉の出張！趣味チャンネル】サバゲーやアウトドアなど多くの趣味を持つ板倉さんは、その様子を自身のYouTubeチャンネルでも公開中。ここでは“出張版”として、板倉さんが趣味に関するモノやコトに触れ、さらに満喫するためのヒントを探っていきます！＊＊＊＜vol.17＞「ここがすごいぞ！モンベルのウェア＆寝袋」前回に引き続き、板倉さんとモンベルの担当者との対談をお届け。板倉さんも購入したばかり