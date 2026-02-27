犬が頼りないと感じる『飼い主のタブー行為』５選 飼い主が頼りない行動や態度を見せていると、愛犬からの信頼を失ってしまいます。ここでは、犬が頼りないと感じる飼い主のタブー行為を紹介するので、日頃ついやっていないかチェックしましょう。 1.リアクションが大きく落ち着きがない リアクションが大きく、行動や振る舞いに落ち着きがない飼い主は、犬を知らぬ間にビックリさせていることが多いかもしれませ