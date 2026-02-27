津軽海峡フェリーは、函館〜青森航路でタイムセールを実施している。対象等級はスタンダードのみ。販売期間は2月16日正午から3月16日午後5時まで。乗船期間は2月25日から4月15日乗船分まで。販売価格（片道）は、普通車（ドライバー込み）が10,000円、軽自動車（同）が9,000円、同乗者の大人が1,500円、小人が750円。いずれも税込。一度にドライバー含め8名または車の定員まで予約できる。予約はウェブサイトにて受け付けている。