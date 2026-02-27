厚生労働省が26日に発表した最新の人口動態統計の速報によりますと、令和7年（去年）1年間の山形県の出生数は、4628人だったことがわかりました。この数、実は死亡者数のおよそ4分の1となっています。 ■山形県の現状 厚生労働省は、令和7年12月分までの人口動態統計の速報値を公表しました。このデータによりますと、去年1月から12月までの1年間で、山形県内で生まれた子どもの数である「出生数」の累計は、4628人でした