メルカリは、MVNOサービス「メルカリモバイル」の提供開始1周年を記念し、「メルカリモバイル1周年祭」を開催する。キャンペーン期間は3月5日～4月30日まで。 キャンペーンにエントリーして申し込みすると、登録手数料の3300円および、初月の月額基本料金と、ユニバーサブサービス料、電話リレーサービス料が無料となる。 メルカリモバイルが1周年記念キャン