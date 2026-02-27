ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表の侍ジャパン公式Instagramは、2月27日に投稿を更新。大谷翔平選手が日本代表チームに合流したことを報告しました。【写真】大谷翔平の格好いい姿「一気にチームの士気が上がったな」「本日は #大谷翔平 選手がチームに合流しました」と報告した同アカウント。大谷選手がチームに合流した際の写真を5枚載せています。大谷選手の格好いいソロショットやほかの選手