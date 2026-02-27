架空の発注を繰り返し会社に約１億円の損害を与えたとして、神戸製鋼所のグループ会社の子会社の元部長が逮捕されました。特別背任の疑いで逮捕されたのは、神戸製鋼所のグループ会社の子会社「神商鉄鋼販売」の元部長・泉谷桂一容疑者（５２）です。警察によりますと、泉谷容疑者は去年５月までの約５年間にわたって架空の発注を繰り返し、取引先の口座にあわせて約１億１５００万円を振り込ませて会社に損害を与えた疑いが