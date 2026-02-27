京都市山科区の住宅で高齢の男性を殺害し、現金などを奪ったとして逮捕された男が、土足で住宅内を物色していた可能性があることがわかりました。京都市山科区の飲食店経営・桜木清容疑者（５５）は去年１０月、寺田憲司さん（当時８１）の自宅に侵入し、寺田さんを殺害して現金数十万円などを奪った疑いがもたれています。桜木容疑者は第一発見者として１１０番通報していましたが、住宅の部屋や廊下から靴の後が複数見つか