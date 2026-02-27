メダルを手に笑顔を浮かべる三浦と木原のペア(C)産経新聞社この2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪で、異彩を放った“ゴールデンペア”のプロフェッショナルな回答が大きな反響を呼んでいる。【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェックミラノ・コルティナ冬季五輪で、フィギュアスケートのペア部門で金メダルを手にした“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一ペアは、帰国して間も