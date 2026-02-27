公共交通の利便性を高めようと、石川県金沢市では27日、バスの時刻表や乗り場などを表示するデジタルサイネージが設置されました。バスや自家用車、自転車など様々な乗り物の乗り換え場所となる「金沢版モビリティハブ」が設置されたのは、香林坊や金石など市内5ヶ所です。このうち、香林坊のデジタルサイネージには、バスの時刻表を始め、タクシーやシェアサイクルの乗り場などが表示されています。香林坊では運用開始式が開かれ