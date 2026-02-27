金沢の繁華街、片町の魅力を発信する「片町まつり」が26日夜、開かれました。繁華街、片町の繁栄を願い、魅力を発信するイベント、「片町まつり」は、県社交料飲生活衛生同業組合が、毎年開いているもので今年で16回目となります。会場には、店の顧客など420人が集まり、食事をしながら踊りや音楽を楽しみました。ステージでは片町を代表するクラブやラウンジのママ25人が勢ぞろいしたほか片町2大ママこと「ロイヤルボックス金澤」