物価の上昇が鈍化し、上昇率が16ヶ月ぶりに2％を割り込みました。総務省が発表した東京23区の今月の消費者物価指数の速報値は、変動が大きい生鮮食品を除いた総合で、去年の同じ月と比べた上昇率が．1.8％と、16ヶ月ぶりに2％未満になりました。電気・ガス代の補助やガソリン暫定税率の廃止の影響でエネルギー価格が9.2％下がりましたが、生鮮食品を除く食料は5.5％上昇し、食料の値上がりが全体を押し上げる構図が続いています。