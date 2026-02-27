東京・湯島の個室マッサージ店で12歳だったタイ人少女が性的サービスを強いられていた事件で、警視庁保安課は27日、少女を男性客に引き合わせわいせつな行為をさせたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反（買春周旋）などの疑いで、東京都調布市の店経営者細野正之容疑者（52）＝児童福祉法違反罪などで起訴＝ら2人を追送検した。細野容疑者以外に追送検されたのは店の元マネジャー、プンシリパンヤー・パカポーン容疑者（38）