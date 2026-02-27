3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に台湾代表として出場を予定していたカブスの有望株ジョナサン・ロング内野手（24）が左肘を痛めたため、辞退することとなった。26日（日本時間27日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。同サイトによると、ロングは21日（同22日）のレンジャーズとのオープン戦で逸れた送球を捕球した際に打者走者と交錯。左肘を負傷。直後に交代し回復に努めていたが、