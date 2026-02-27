オリンピックの盛り上がりで日本国内のゲレンデが活況。“レジェンド”たちも大張り切りです。日本勢が冬季オリンピック最多のメダルを獲得して閉幕したミラノ・コルティナオリンピック。そのオリンピック熱は国内でも。スキー場が一層のにぎわいを見せています。利用客は「（オリンピックを）見ていた、家で。自分もやってみたいなと思いながら、やっぱり理想と現実は違うなと」と話しました。そんな中、「Live News days」が注目