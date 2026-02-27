燃料価格が高騰し、円安やインフレなどの影響で食料品や日常品だけでなく電気代も高くなってきました。収入が思ったほど増えないなかで、どこの家庭でも自分たちでできる努力で出費を減らしたいと思われているのではないでしょうか。 本記事では、総務省が公表している家計調査報告（家計収支編）で二人以上の世帯における平均的な電気代を確認し、電気代を安く済ませる方法について解説します。 2024年 二人以上の世