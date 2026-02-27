中高生にとって英語学習は、興味のあるテーマであると共に、大きな悩みの種でもあります。その悩みも、「英語の文法が苦手」「長文が読み解けない」など人それぞれ。そこで、中高生が抱えるさまざまな悩みに、英語のプロフェッショナル東進の大岩秀樹先生に答えていただきます。学年が上がるにつれて長文になり、複雑になる英文……。英語が苦手な人は、英文読解で苦戦します。私は、リーディング対策として「英語で