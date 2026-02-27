「国宝」 (C)吉田修一／朝日新聞出版(C)2025映画「国宝」製作委員会 日本時間の3月16日(月)に開催される「第98回アカデミー賞授賞式」。国際長編映画賞へのノミネートは叶わなかったものの、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に日本映画として初ノミネートを果たした「国宝」効果もあり、例年以上に注目を集める「第98回アカデミー賞授賞式」の字幕版が、3月16日(月)にＷＯＷＯＷオンデマンドにて配信される。 今年も受賞の