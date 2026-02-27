【モデルプレス＝2026/02/27】3月7日に開催されるアニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino」が、Leminoにて生配信されることが発表された。【写真】「ANIMAX MUSIX」出演歌手一覧◆「ANIMAX MUSIX」生配信決定「ANIMAX MUSIX」は「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに、2009年からスタートしたライブミュージックイベント。昨年の秋に開催した「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 202