NCT WISHが、日本のドラマ挿入歌を歌唱する。NCT WISHは2月27日午後6時、ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう』（テレビ東京）の挿入歌『Same Sky』をリリースする。【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能『Same Sky』は、温もりあふれるサウンドが特徴のレトロポップR&Bナンバーで、歌詞には「辛いことがあっても僕たちは同じ空の下で一緒にいるから、互いに支え合いながら前へ進もう」という希望に