結婚を見据えた交際をしているなら、「家庭的な女性」の印象を植え付けておいて損はありません。特に彼氏がゆくゆくは子どもを望んでいる場合、育児への適性も厳しくジャッジされている可能性があるので、普段から言動には注意したほうがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「コイツに子育てはムリだ…と彼氏に判断される『NG発言』」をご紹介します。【１】電車でぐずる赤ちゃんにイラ