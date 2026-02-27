ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）ワタナベフラワー･ギターのイクロー☆☆☆☆【目ぇ飛び出そうになったわ！】「先日、娘がSNSで見つけたケーキを大阪に食べにいきました。お目当てのイチゴのケーキとバニララテを注文。おしゃれなお店でおいしいケーキと素敵なラテアートを満喫したの