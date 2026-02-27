大阪アーティスト協会は２７日、ピアニストの田隅靖子さんが２６日に、脳梗塞のため亡くなったと発表した。８７歳だった。昨年１０月に倒れ、４か月間の入院生活を送ったが、回復することなく息を引きとった。葬儀は近親者で執り行う。田隅さんは京都で長年ピアノ界の後進を育てた指導者で、京都市立芸術大学、京都女子大学で教授を務めた。２００５年に京都市文化功労者、２０年に第３８回京都府文化賞特別功労賞を受賞。０９