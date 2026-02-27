2月25日に岐阜県高山市の国道で発生した土砂崩れを受け、岐阜県は、県内の同様の「のり面」についても点検を行う方針です。 【写真を見る】岐阜･高山市の国道158号で発生した土砂崩れ いまだ復旧めど立たず通行止め続く 県が同じ構造の｢のり面｣点検へ 2月25日、高山市丹生川町の国道158号で、コンクリートで覆われたのり面などから土砂が崩れ落ち、約50メートルにわたり道路をふさぎました。また、崩れた土砂の上に