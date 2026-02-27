3月1日から始まる春の火災予防運動を前に松本市では火災予防を呼び掛ける啓発活動が行われました。27日朝の松本駅前で行われた啓発活動。松本広域消防局や地元消防団などおよそ50人がティッシュやメモ帳などを配り火災予防を呼び掛けました。県によりますと今年、県内で発生した火災は1月末まで72件、去年の同時期は70件で2件上回っています。松本広域消防局宮島清隆 予防課長「今年は空気が乾燥している中で気象条件を含め火災