群馬県と長野県をつなぐ上信越自動車道。 近くて遠い「軽井沢方面～松本」 松本佐久連絡道路の概要。 北関東エリアにとって、長野・北陸方面へつなぐ高速ネットワークは、群馬県の関越自動車道 藤岡JCTから分岐して西進する「上信越自動車道」がある。しかし、この上信越道では、長野県の軽井沢町から松本市、そして岐阜県高山市まで真っ直ぐ進むことはできず、途中で長野市を頂点とした山なりの線形をたどる必要