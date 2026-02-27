ホテルやブライダル業界について学ぶ学生たちが企画・運営した「模擬結婚式」が、静岡市内で開かれました。この模擬結婚式は、2026年卒業する「大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校静岡校」の学生たちが行ったもので、日々の成果を発表する場です。「映画のような一日」をテーマに半年間かけて準備を進め、会場で使用する席次表やメニュー表も手作り。式の進行や演出、テーブルサービス、新郎新婦の